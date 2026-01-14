Ричмонд
Слюсарь: В 10 городах и районах Ростовской области отражена атака дронов ВСУ

В Ростовской области отразили атаку дронов ВСУ ночью 14 января.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО отразили налет в 10 городах и районах Ростовской области ночью 14 января. Повреждены несколько квартир, частных домов и зданий предприятий. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона отметил, что беспилотники противника были уничтожены в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Волгодонске, а также Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах области.

Ранее Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону один из пожаров в западной промышленной зоне, возникших после ночной атаки беспилотников, полностью ликвидирован, второй локализован.

Также сообщалось, что в Невинномысске на Ставрополье в работу вступило ПВО на фоне попытки ВСУ атаковать дронами промзону. Экстренные службы работают в местах падения обломков.

