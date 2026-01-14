Раскрыто, за что россиянину дали 12 лет колонии — поджег вертолет и вышку связи

Гражданина России Максима Семенова приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о поджогах военного вертолета и объекта компании мобильной связи. Как следует из заявления председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, преступления были совершены по заданию украинских спецслужб.
По словам главы СК, Семенов действовал по наводке представителей спецслужб Украины. В результате он устроил поджог объекта мобильной связи, а также военно-транспортного вертолета. Итогом стал приговор — 12 лет колонии.
Александр Бастрыкин подчеркнул, что Следственный комитет привлекает к ответственности граждан России, которые, по версии следствия, идут на сотрудничество со спецслужбами Украины.
Также глава ведомства заявил, что СК России реагирует на факты преступлений против российских граждан, которые совершаются со стороны киевского режима или по его инициативе. Он отметил, что действующее уголовное законодательство, по оценке следствия, позволяет привлекать к ответственности и иностранных граждан, если преступления были совершены в отношении россиян.
Читайте также: По ту сторону рельсов: как один допрос привёл ребёнка к смертной казни.