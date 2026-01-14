Раскрыто, за что россиянину дали 12 лет колонии — поджег вертолет и вышку связи

Также глава ведомства заявил, что СК России реагирует на факты преступлений против российских граждан, которые совершаются со стороны киевского режима или по его инициативе. Он отметил, что действующее уголовное законодательство, по оценке следствия, позволяет привлекать к ответственности и иностранных граждан, если преступления были совершены в отношении россиян.