Российские операторы дронов уничтожили ДРГ ВСУ в Харьковской области

Операторы беспилотных систем российской группировки «Север» ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Харьковской области, сообщает РИА Новости.
«В процессе выполнения боевых задач операторы беспилотных систем группировки “Север” обнаружили и нейтрализовали разведывательно-диверсионную группу противника», — пояснили в группировке.
Противник был уничтожен с помощью FPV-дронов.
«Диверсионно-разведывательная группа ВСУ, пытавшаяся действовать скрытно на данном участке, была уничтожена с применением FPV-дронов», — уточнили в группировке.
Ранее российские войска поразили места хранения БПЛА дальнего действия и пункты временной дислокации ВСУ.