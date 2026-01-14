В Таиланде 22 человека погибли при обрушении строительного крана на поезд

«Число погибших составляет 22 человека, а 55 (пассажиров. — Ред.) получили ранения из общего числа 190 человек в поезде в результате аварии с краном», — говорится в материале.
Подчеркивалось, что строительные конструкции применялись для возведения путей, предназначающихся для высокоскоростных поездов. Они обрушились, как уточнил один из рабочих в беседе с изданием, в момент, когда мимо проходил поезд, задев второй и третий его вагоны. Состав, который должен был прибыть в провинцию Сисакет, в конечном счете сошел с рельсов.
В настоящее время на месте трагедии задействованы представители спасательных служб, которые помогают выжившим пассажирам выбраться.
Газета ThaiRath 1 января сообщила о гибели россиянки при столкновении скоростного туристического катера с рыболовным траулером. Позднее данная информация была подтверждена генконсульством РФ в Пхукете. Глава ведомства Егор Иванов спустя время заявил о 23 пострадавших гражданах РФ. Представители администрации провинции, где было зафиксировано столкновение рассказала в тот же день детали о проведении спасательной операции.
На следующий день российский генконсул рассказал, что в больницах Пхукета остаются 17 пострадавших при ЧП с катером россиян. Тогда же он раскрыл возраст погибшей — ей оказалась девушка 2008 года рождения.