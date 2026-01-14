В Таиланде 22 человека погибли при обрушении строительного крана на поезд

Подчеркивалось, что строительные конструкции применялись для возведения путей, предназначающихся для высокоскоростных поездов. Они обрушились, как уточнил один из рабочих в беседе с изданием, в момент, когда мимо проходил поезд, задев второй и третий его вагоны. Состав, который должен был прибыть в провинцию Сисакет, в конечном счете сошел с рельсов.