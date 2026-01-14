Строительный кран рухнул на поезд в Таиланде

Ранее в Таиланде сообщалось о задержании двух граждан России по подозрению в торговле галлюциногенными грибами. Полиция провела обыск в частном доме в районе пляжа Равай на острове Пхукет, где были обнаружены и изъяты наркотические вещества. По данным правоохранительных органов, задержанным грозит уголовная ответственность по тайскому законодательству.