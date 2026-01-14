Строительный кран рухнул на поезд в Таиланде

Строительный кран рухнул на пассажирский поезд в Таиланде, в результате происшествия погибли 22 человека, ещё 55 пострадали, сообщают местные СМИ.
По предварительным данным, состав следовал из Бангкока в провинцию Убонратчатани. Кран обрушился на крышу поезда, после чего локомотив задел трос строительной конструкции. В результате несколько вагонов сошли с рельсов.
Сообщается, что на момент аварии в поезде находились более 190 пассажиров, которые оказались заблокированы внутри вагонов. На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация и поисково-спасательная операция.
Ранее в Таиланде сообщалось о задержании двух граждан России по подозрению в торговле галлюциногенными грибами. Полиция провела обыск в частном доме в районе пляжа Равай на острове Пхукет, где были обнаружены и изъяты наркотические вещества. По данным правоохранительных органов, задержанным грозит уголовная ответственность по тайскому законодательству.