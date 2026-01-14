Выяснилось, за что экс-губернатора Рязанской области обвинили во взятках

До этого, 12 декабря 2024 года, Басманный суд Москвы отправил бывшего главу региона под арест на два месяца. Следствие настаивало, что во время работы в Рязанской области Любимов мог получать деньги и имущество в крупном объеме за покровительство и бездействие. Также сообщалось, что экс-губернатор находился под наблюдением сотрудников ФСБ около года.