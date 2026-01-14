Выяснилось, за что экс-губернатора Рязанской области обвинили во взятках

Бывшему главе Рязанской области и экс-сенатору Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николаю Любимову предъявили обвинение по делу о взятках на общую сумму 272 млн рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, комментируя расследование в интервью ТАСС.
По версии следствия, самый крупный эпизод связан с суммой 252 млн рублей. Эти деньги, как утверждается, предназначались за назначение нужного человека на должность вице-губернатора, а также за общее покровительство. Еще два эпизода, по данным СК, касаются взяток в размере 12 и 8 млн рублей — за содействие при заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования.
Официально обвинение Николаю Любимову предъявили 5 февраля 2025 года. Речь идет о трех эпизодах получения взятки.
До этого, 12 декабря 2024 года, Басманный суд Москвы отправил бывшего главу региона под арест на два месяца. Следствие настаивало, что во время работы в Рязанской области Любимов мог получать деньги и имущество в крупном объеме за покровительство и бездействие. Также сообщалось, что экс-губернатор находился под наблюдением сотрудников ФСБ около года.
Николай Любимов руководил Рязанской областью с 2017 по 2022 год. После этого он стал сенатором от региона. За день до ареста Совет Федерации досрочно прекратил его полномочия на основании личного заявления.
Читайте также: Выяснилось, что в Евросоюзе заговорили о переговорах с Москвой.