Скончалась впавшая в кому после ДТП в Екатеринбурге студентка

Само ДТП произошло 2 июня 2025 года. Девушку сбили на перекрестке. На то время виновница аварии только месяц как получила права. По факту аварии возбуждено уголовное дело в отношении автомобилистки. Ей вменяется нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до четырех лет лишения свободы, передает E1.ru.