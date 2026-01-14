Ричмонд
Скончалась впавшая в кому после ДТП в Екатеринбурге студентка

В Екатеринбурге скончалась девушка, находившаяся в состоянии бодрствующей комы после ДТП на пешеходном переходе.

Родственники погибшей сообщили, что ее сердце перестало биться 31 декабря. В последние недели 19-летняя девушка находилась под постоянным присмотром бабушки. В декабре пострадавшую перевезли в хоспис.

Само ДТП произошло 2 июня 2025 года. Девушку сбили на перекрестке. На то время виновница аварии только месяц как получила права. По факту аварии возбуждено уголовное дело в отношении автомобилистки. Ей вменяется нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до четырех лет лишения свободы, передает E1.ru.

4 января четыре человека погибли, еще трое пострадали в ДТП в Татарстане. Авария произошла в районе населенного пункта Татарское Адельшино на 32-м километре трассы Шали — Бавлы.

Также крупная авария произошла в Ростовской области на трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, причиной мог стать гололед. Уточняется, что фура протаранила несколько автомобилей на участке дороги возле Красного Колоса.