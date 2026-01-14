Ричмонд
Ресурсоснабжающую компанию оштрафовали за нарушения в Иркутском районе

Организация просрочила заключение договоров о водоснабжении с гражданами.

Источник: Кrasnoyarskmedia.ru

IrkutskMedia, 14 января. Ресурсоснабжающую организацию привлекли к ответственности за нарушения по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ. Прокуратура Иркутского района установила, что компания обеспечивает централизованное водоснабжение одного из муниципальных образований в Иркутском районе.

В пресс-службе регионального ведомства сообщили, что компания нарушала сроки подписания и направления заявителям договоров технологического присоединения к сетям. По материалам прокуратуры Управление федеральной антимонопольной службы по Иркутской области назначило организации штраф в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, что в Ангарске управляющую компанию оштрафовали за коррупционное правонарушение. Известно, что директор УК передал 200 тысяч рублей руководителю структурного подразделения коммерческой организации за неправомерное списание задолженности по электроэнергии на общедомовые нужды.