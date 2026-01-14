Ресурсоснабжающую компанию оштрафовали за нарушения в Иркутском районе

В пресс-службе регионального ведомства сообщили, что компания нарушала сроки подписания и направления заявителям договоров технологического присоединения к сетям. По материалам прокуратуры Управление федеральной антимонопольной службы по Иркутской области назначило организации штраф в размере 300 тысяч рублей.