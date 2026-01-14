В Кузбасс прибыла комиссия для проверки работы роддома в Новокузнецке

Ранее стало известно, что в новокузнецком роддоме во время новогодних праздников зафиксированы несколько случаев смертей новорожденных, что стало основанием для проверки со стороны Следственного комитета и прокуратуры региона. Четыре ребенка переведены на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу из новокузнецкого роддома.