В Кузбасс прибыла комиссия для проверки работы роддома в Новокузнецке

В Кемеровскую область прибыла комиссия для оценки работы службы родовспоможения после гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка.

Источник: Аргументы и факты

В Кемеровскую область прибыла комиссия по оценке работы службы родовспоможения после гибели девяти младенцев в одном из роддомов Новокузнецка. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале.

Комиссию возглавила Алла Самойлова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. В состав группы также входят специалисты из НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, а также Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Эксперты занимаются анализом историй болезней и исследуют организацию оказания медицинской помощи как беременным женщинам, так и новорожденным детям.

Ранее стало известно, что в новокузнецком роддоме во время новогодних праздников зафиксированы несколько случаев смертей новорожденных, что стало основанием для проверки со стороны Следственного комитета и прокуратуры региона. Четыре ребенка переведены на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу из новокузнецкого роддома.