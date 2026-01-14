В Кузбасс прибыла комиссия для проверки работы роддома в Новокузнецке

В Кемеровскую область прибыла комиссия по оценке работы службы родовспоможения после гибели девяти младенцев в одном из роддомов Новокузнецка. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале.
Комиссию возглавила Алла Самойлова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. В состав группы также входят специалисты из НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, а также Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.
Эксперты занимаются анализом историй болезней и исследуют организацию оказания медицинской помощи как беременным женщинам, так и новорожденным детям.
Ранее стало известно, что в новокузнецком роддоме во время новогодних праздников зафиксированы несколько случаев смертей новорожденных, что стало основанием для проверки со стороны Следственного комитета и прокуратуры региона. Четыре ребенка переведены на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу из новокузнецкого роддома.