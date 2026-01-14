Прокуратура взяла на контроль ситуацию после атаки БПЛА на Ростов

Напомним, по информации минобороны России, за ночь в небе над Ростовской областью, ее десятью городами и районами, были перехвачены и уничтожены 25 беспилотников. Четыре человека, среди которых четырехлетний малыш, попали с ранениями в больницу. Повреждения получили две квартиры в многоэтажном доме микрорайона Левенцовского, еще у нескольких разбиты окна, а в садовом товариществе «Факел» и в Ленинаване сгорели два частных дома, у третьего пострадала кровля. Также произошел пожар на территории предприятий в западной промзоне. Для людей организован пункт временного размещения.