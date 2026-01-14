Ричмонд
Прокуратура взяла на контроль ситуацию после атаки БПЛА на Ростов

К месту атак БПЛА в Левенцовском микрорайоне Ростова и хуторе Ленинаван выехали местные прокуроры.

Источник: Комсомольская правда

После атаки беспилотников в Ростове и области в ночь на среду, 14 января, прокуратура взяла ситуацию на контроль. К местам ЧП выехали районные руководители надзорного ведомства.

— Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им медицинской и иной помощи, — прокомментировали в ведомстве.

Уточняется, что для личного контроля за ситуацией в Левенцовский район выехал прокурор Советского района Ростова Андрей Шамра, а в Ленинаван — прокурор Мясниковского района Ростовской области Дмитрий Шлаев.

— Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: +7−928−279−55−21.

Напомним, по информации минобороны России, за ночь в небе над Ростовской областью, ее десятью городами и районами, были перехвачены и уничтожены 25 беспилотников. Четыре человека, среди которых четырехлетний малыш, попали с ранениями в больницу. Повреждения получили две квартиры в многоэтажном доме микрорайона Левенцовского, еще у нескольких разбиты окна, а в садовом товариществе «Факел» и в Ленинаване сгорели два частных дома, у третьего пострадала кровля. Также произошел пожар на территории предприятий в западной промзоне. Для людей организован пункт временного размещения.

