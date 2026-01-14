Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погибшего мужчину обнаружили при разборе завалов после атаки БПЛА по Ростову-на-Дону

Специалисты обнаружили тело мужчины при разборе завалов после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Ростову-на-Дону. Об этом в среду, 14 января, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Специалисты обнаружили тело мужчины при разборе завалов после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Ростову-на-Дону. Об этом в среду, 14 января, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

— В одной из загоревшихся после атаки БПЛА квартир в ростовской многоэтажке спасатели при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину. Его личность устанавливается, — сообщил он в своем Telegram-канале.

В этот же день пожары начались в жилых домах и в промышленном здании после удара вражеских дронов по городу. Работники дежурно-спасательных служб приведены в полную готовность.

До этого осколки сбитого украинского беспилотника влетели в квартиру на 14 этаже жилого дома в Ростове-на-Дону и вызвали сильный пожар. Позже мэр города Александр Скрябин добавил, что поступила информация о повреждении нескольких многоквартирных домов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше