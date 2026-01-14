Погибшего мужчину обнаружили при разборе завалов после атаки БПЛА по Ростову-на-Дону

Специалисты обнаружили тело мужчины при разборе завалов после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Ростову-на-Дону. Об этом в среду, 14 января, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
— В одной из загоревшихся после атаки БПЛА квартир в ростовской многоэтажке спасатели при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину. Его личность устанавливается, — сообщил он в своем Telegram-канале.
В этот же день пожары начались в жилых домах и в промышленном здании после удара вражеских дронов по городу. Работники дежурно-спасательных служб приведены в полную готовность.
До этого осколки сбитого украинского беспилотника влетели в квартиру на 14 этаже жилого дома в Ростове-на-Дону и вызвали сильный пожар. Позже мэр города Александр Скрябин добавил, что поступила информация о повреждении нескольких многоквартирных домов.