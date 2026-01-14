Анализы медработников роддома в Новокузнецке направили в лабораторию

Анализы медработников роддома № 1 Новокузнецка сделаны и отправлены на исследования в лаборатории. Предварительно, никакой инфекции не обнаружено. Об этом рассказала глава комитета Совфеда по соцполитике Елена Перминова.
«Были сделаны все необходимые смывы, какие положено сделать с медицинских работников. Они были оперативно направлены в лаборатории. По предварительной информации, инфекции обнаружено не было», — приводит РИА Новости ее слова.
Как отметила Перминова, расследование, которое должно установить причину гибели младенцев в роддоме, продолжится до полного выяснения всех причин трагедии. При этом она подчеркнула, что при выявлении системных нарушений необходимо будет изучить обстановку во всех родильных домах страны.
Напомним, с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в роддоме № 1 Новокузнецка приняли 234 родов, девять детей не выжили. Во вторник, 13 января, роддом приостановил прием рожениц из-за проведения карантинных мероприятий. Минздрав РФ направил для проверки ситуации группу экспертов во главе с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой. Из-за гибели младенцев возбудили уголовное дело.