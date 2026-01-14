Анализы медработников роддома в Новокузнецке направили в лабораторию

Как отметила Перминова, расследование, которое должно установить причину гибели младенцев в роддоме, продолжится до полного выяснения всех причин трагедии. При этом она подчеркнула, что при выявлении системных нарушений необходимо будет изучить обстановку во всех родильных домах страны.