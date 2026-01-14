Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обнародовано, что в африканской стране банда с мачете атакует туристов из РФ

На курортах Кении фиксируют серию нападений на российских туристов.

На курортах Кении фиксируют серию нападений на российских туристов. По сообщениям очевидцев, преступники действуют группой, передвигаются на мотоциклах и используют мачете, чтобы отбирать вещи.

Как передает телеграм-канал Shot, один из случаев произошел в городе Малинди. Россиянка возвращалась из бара на скутере вместе с водителем, когда заметила преследование. К ним приблизились два мотоцикла. Один из нападавших попытался вырвать рюкзак, второй нанес удар мачете по руке водителя. После этого скутер потерял управление и упал на скорости.

Сообщается, что нападение произошло в районе местного госпиталя. Преступников спугнула охрана, а пострадавших доставили в круглосуточный травмпункт, где им обработали раны.

По данным источника, за последние недели произошли еще как минимум два похожих эпизода. В одном случае нападение совершили на местную пару. В другом — на россиянку, которая выходила из бара в городе Накуру. В обоих эпизодах грабители были вооружены мачете и пытались похитить личные вещи.

После инцидентов, как сообщается, задержали 13 человек. При этом пострадавшие считают, что участников группировки может быть больше.

Читайте также: Выяснилось, что в Евросоюзе заговорили о переговорах с Москвой.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше