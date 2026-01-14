В Красноярском крае автомобилист в метель выехал на встречку и устроил лобовое ДТП (видео)

В дорожной полиции напомнили, что выезд на встречку необходимо совершать с особой осторожностью, ведь 80% лобовых столкновений заканчиваются летальным исходом: «Уважаемые участники дорожного движения, не выезжайте на полосу, предназначенную для встречного движения, в неустановленных для этого местах и при плохой видимости, обязательно выбирайте безопасный скоростной режим, соблюдайте дистанцию в соответствии с погодными условиями, увеличивайте боковой интервал и избегайте резких маневров».