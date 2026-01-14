Ричмонд
В Красноярском крае автомобилист в метель выехал на встречку и устроил лобовое ДТП (видео)

В Рыбинском районе Красноярского края 37-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» выехал на полосу для встречного движения на дороге с ограниченной видимостью и врезался в «Газель».

Источник: УГИБДД

ДТП произошло 13 января на 43 км автодороги «Заозерный-Агинское» и попало на регистратор.

Как рассказали в ГАИ, в результате аварии травмы получила пассажирка легковушки — 57-летнюю женщину госпитализировали.

В дорожной полиции напомнили, что выезд на встречку необходимо совершать с особой осторожностью, ведь 80% лобовых столкновений заканчиваются летальным исходом: «Уважаемые участники дорожного движения, не выезжайте на полосу, предназначенную для встречного движения, в неустановленных для этого местах и при плохой видимости, обязательно выбирайте безопасный скоростной режим, соблюдайте дистанцию в соответствии с погодными условиями, увеличивайте боковой интервал и избегайте резких маневров».