Сотрудники УФСБ Башкирии задержали предполагаемого диверсанта

По данным пресс-службы ведомства, уроженец Уфы решил подзаработать, поэтому вступил в переписку в Telegram с лицом, который предложил совершить поджог трансформаторной подстанции. За выполнение обязательных условий, включая видеофиксацию возгорания, поджигателю обещали заплатить 23 тысячи рублей. При подготовке к диверсии злоумышленника задержали оперативные работники УФСБ. В ходе осмотра места его проживания изъяли инструменты и вещества, необходимые для совершения преступления.