Сотрудники УФСБ Башкирии задержали предполагаемого диверсанта

Сотрудники УФСБ России по РБ пресекли противоправную деятельность 22-летнего мужчины, который планировал совершить диверсии в отношении объектов топливно-энергетического комплекса.

По данным пресс-службы ведомства, уроженец Уфы решил подзаработать, поэтому вступил в переписку в Telegram с лицом, который предложил совершить поджог трансформаторной подстанции. За выполнение обязательных условий, включая видеофиксацию возгорания, поджигателю обещали заплатить 23 тысячи рублей. При подготовке к диверсии злоумышленника задержали оперативные работники УФСБ. В ходе осмотра места его проживания изъяли инструменты и вещества, необходимые для совершения преступления.

Следователи УФСБ в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «диверсия». Санкция части данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Ранее другого уфимца осудили на 22 года колонии за подготовку диверсии.