В Ростовской области при разборе завалов после атаки БПЛА нашли тело погибшего

В Ростовской области при разборе завалов в одной из квартир, пострадавшей в результате ночной атаки беспилотников, обнаружено тело погибшего мужчины. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь, личность погибшего в настоящий момент устанавливается.
«Спасатели при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину. Его личность устанавливается», — написал он.
Напомним, что ночью 14 января силы противовоздушной обороны отразили массированный налет в десяти городах и районах области. По словам главы региона, беспилотники были уничтожены над Ростовом-на-Дону, Новочеркасском и Волгодонском, а также в Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах.
Прежде стало известно, что в Таганроге 13 января в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошла трагедия, унесшая жизнь 65-летней женщины. В момент обстрела женщина находилась на своем рабочем месте.