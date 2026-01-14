Ричмонд
Юрий Слюсарь: В Ростове после атаки БПЛА нашли погибшего мужчину

При разборе завалов в одной из квартир в Ростове, загоревшейся при атаке БПЛА, спасатели нашли тело мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону атака беспилотников в ночь на среду, 14 января, к сожалению, не обошлась без жертв. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в микрорайоне Левенцовском, где из-за беспилотника пострадали несколько квартир, обнаружили погибего.

— В одной из загоревшихся после атаки БПЛА квартир в ростовской многоэтажке спасатели при разборе завалов нашли погибшего мужчину, — уточнил глава региона. — Его личность устанавливается.

Помимо этого, из-за беспилотников пострадали четверо, среди них — четырехгодовалый ребенок. Все они доставлены в больницу: медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Всего за ночь силами ПВО в небе над Ростовской областью были уничтожены 25 БПЛА самолетного типа, сообщили в минобороны РФ. По словам губернатора, дроны атаковали десять городов и районов Дона. В Ростове загорелись несколько предприятий в западной промзоне, пострадали две квартиры в многоэтажке, а у других — разбиты стекла. В садовом товариществе и в соседнем хуторе Ленинаван сгорели два дома, еще один остался без кровли. Для пострадавших в Ростове развернут пункт временного размещения.

К местам ЧП выехали представители всех экстренных ведомств. Прокуратура региона взяла на контроль восстановление прав пострадавших.

