Юрий Слюсарь: В Ростове после атаки БПЛА нашли погибшего мужчину

Всего за ночь силами ПВО в небе над Ростовской областью были уничтожены 25 БПЛА самолетного типа, сообщили в минобороны РФ. По словам губернатора, дроны атаковали десять городов и районов Дона. В Ростове загорелись несколько предприятий в западной промзоне, пострадали две квартиры в многоэтажке, а у других — разбиты стекла. В садовом товариществе и в соседнем хуторе Ленинаван сгорели два дома, еще один остался без кровли. Для пострадавших в Ростове развернут пункт временного размещения.