Число погибших при крушении поезда в Таиланде выросло до 22 человек

Количество жертв крушения поезда в Таиланде возросло до 22 человек, сообщает телеканал Thai PBS.
«На данный момент количество погибших в столкновении пассажирского поезда с упавшим на рельсы строительным краном в провинции Накхонратчасима составляет 22 человека», — говорится в сообщении телеканала.
Ранее сообщалось о 10 погибших, более 40 получили травмы из-за падения строительного крана на пассажирский поезд. Трагедия случилась в провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны. Поезд следовал по направлению из Бангкока в Убонратчатхани. Из-за столкновения состав сошел с рельсов и загорелся.
В настоящее время на месте происшествия задействованы спасатели, которые пытаются освободить пассажиров, заблокированных в трех вагонах. Всего в поезде находилось около 200 человек.