Число погибших при крушении поезда в Таиланде выросло до 22 человек

Ранее сообщалось о 10 погибших, более 40 получили травмы из-за падения строительного крана на пассажирский поезд. Трагедия случилась в провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны. Поезд следовал по направлению из Бангкока в Убонратчатхани. Из-за столкновения состав сошел с рельсов и загорелся.