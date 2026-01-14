Ричмонд
Число погибших при крушении поезда в Таиланде выросло до 22 человек

Пассажирский поезд, следовавший из Бангкока в город Убон Ратчатхани, врезался в упавший на рельсы строительный кран.

Источник: Аргументы и факты

Количество жертв крушения поезда в Таиланде возросло до 22 человек, сообщает телеканал Thai PBS.

«На данный момент количество погибших в столкновении пассажирского поезда с упавшим на рельсы строительным краном в провинции Накхонратчасима составляет 22 человека», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось о 10 погибших, более 40 получили травмы из-за падения строительного крана на пассажирский поезд. Трагедия случилась в провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны. Поезд следовал по направлению из Бангкока в Убонратчатхани. Из-за столкновения состав сошел с рельсов и загорелся.

В настоящее время на месте происшествия задействованы спасатели, которые пытаются освободить пассажиров, заблокированных в трех вагонах. Всего в поезде находилось около 200 человек.