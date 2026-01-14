В Мелеузе устранили утечку на теплотрассе и возобновили подачу тепла

В Мелеузе, в его 32-м микрорайоне, устранили последствия аварии на теплотрассе. Работы по ликвидации утечки завершились поздним вечером, 13 января.
Как сообщил заместитель главы местной администрации Алексей Горев, к двум часам ночи 14 января отопление в домах начало восстанавливаться. Он отметил, что проблему нашли и устранили довольно быстро. В течение дня 14 января специалисты продолжат проверять систему, ситуация остается под их контролем.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.