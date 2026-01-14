Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму нашли тело 17-летней девушки, пропавшей после свидания с незнакомцем

В Крыму девушка из многодетной семьи, помогавшая матери ухаживать за лежачим братом-инвалидом, была жестоко убита.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму 17-летняя девушка села в машину к незнакомцу и пропала, позже нашли ее тело. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым».

Семья потеряла старшую дочь. Девушка помогала матери, которая одна воспитывает троих детей, ухаживать за лежачим братом-инвалидом. Волонтеры, знавшие семью, отмечали, что девушка хорошо училась в колледже и была надежной опорой дома.

4 января она познакомилась в социальной сети с 21-летним мужчиной и согласилась на встречу. Молодой человек приехал за ней на машине, и они уехали. Ночью дочь не вернулась домой, ее телефон был отключен.

Мать забила тревогу и обратилась в полицию. Активные поиски начались сразу, так как пропала несовершеннолетняя. Тело девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено только 8 января в поле, примерно в 30 километрах от дома.

По предварительной информации следствия, между девушкой и знакомым произошла ссора. Подозреваемый расправился с ней, поджег ее одежду и бросил тело.

Мужчина был задержан и помещен в СИЗО. Тело убитой направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Тем временем семья переживает двойную трагедию: после гибели дочери у тяжелобольного сына резко ухудшилось состояние, и он был госпитализирован. Волонтеры оказывают семье помощь и организовали сбор средств.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

«Называл зайкой и сказал, что изнасилует»: В Ростовской области крановщик напал на навязчивого ухажера беременной жены.