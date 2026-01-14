В Крыму нашли тело 17-летней девушки, пропавшей после свидания с незнакомцем

В Крыму 17-летняя девушка села в машину к незнакомцу и пропала, позже нашли ее тело. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым».
Семья потеряла старшую дочь. Девушка помогала матери, которая одна воспитывает троих детей, ухаживать за лежачим братом-инвалидом. Волонтеры, знавшие семью, отмечали, что девушка хорошо училась в колледже и была надежной опорой дома.
4 января она познакомилась в социальной сети с 21-летним мужчиной и согласилась на встречу. Молодой человек приехал за ней на машине, и они уехали. Ночью дочь не вернулась домой, ее телефон был отключен.
Мать забила тревогу и обратилась в полицию. Активные поиски начались сразу, так как пропала несовершеннолетняя. Тело девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено только 8 января в поле, примерно в 30 километрах от дома.
По предварительной информации следствия, между девушкой и знакомым произошла ссора. Подозреваемый расправился с ней, поджег ее одежду и бросил тело.
Мужчина был задержан и помещен в СИЗО. Тело убитой направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Тем временем семья переживает двойную трагедию: после гибели дочери у тяжелобольного сына резко ухудшилось состояние, и он был госпитализирован. Волонтеры оказывают семье помощь и организовали сбор средств.
