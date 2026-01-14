45-летняя жительница Куйтунского района спасла четверых детей из горящего дома

«Я забежала в ограду, увидела мечущихся возле окна детей, схватила полено, чтобы помочь разбить стеклопакет. Когда удалось сделать это, девочка стала заворачивать в одеяла младших. Она передавала их мне, затем выбралась сама. К счастью, никто из них не пострадал», — рассказала Марина М. огнеборцам.