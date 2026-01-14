45-летняя жительница Куйтунского района спасла четверых детей из горящего дома

IrkutskMedia, 14 января. Вечером в диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в частном брусовом доме в посёлке Чеботариха Куйтунского района. На момент возгорания в здании без присмотра находились четверо детей в возрасте от одного до 15 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Старшая девочка увидела огонь на веранде и поняла, что путь к выходу отрезан. Она попыталась разбить окно, громкими криками привлекала внимание прохожих. Младшие дети плакали.
Дым привлёк внимание местной жительницы Марины М. 45-летняя женщина находилась в магазине напротив. Марина М. вышла на улицу посмотреть, что происходит.
«Я забежала в ограду, увидела мечущихся возле окна детей, схватила полено, чтобы помочь разбить стеклопакет. Когда удалось сделать это, девочка стала заворачивать в одеяла младших. Она передавала их мне, затем выбралась сама. К счастью, никто из них не пострадал», — рассказала Марина М. огнеборцам.
Открытое горение на площади 30 кв. метров оперативно ликвидировали прибывшие пожарные. На месте работали шесть человек, две единицы техники.
Дознаватели МЧС России установили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на веранде. В доме многодетной семьи в рамках социальной программы был установлен пожарный извещатель, но он срабатывал, когда один из родственников курил, и жильцы его сняли.
