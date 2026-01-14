Адвокаты маньяка Попкова обжаловали последний приговор за убийство двух женщин

Защита осуждённого серийного убийцы Михаила Попкова подала апелляционную жалобу. Как сообщил КП-Иркутск источник, близкий к ситуации, поводом стало решение Ангарского городского суда, вынесенное в декабре 2025, которым Попков был признан виновным в убийстве двух женщин.
Напомним, ангарский маньяк уже отбывает пожизненное лишение свободы в колонии особого режима в Мордовии. На его счету 87 доказанных жертв. В прошлом году, находясь в заключении, он неожиданно признался в ещё одном преступлении, о котором молчал 17 лет.
Речь идёт об убийстве двух молодых женщин в августе 2008 года в лесу под Ангарском. Во время этапирования в Иркутскую область Попков в деталях описал это преступление, указал место, куда его вывозили следователи. Его показания полностью совпали с материалами старого уголовного дела, которое ранее не было раскрыто.
Суд, рассмотрев это дело, приговорил его за двойное убийство к 10 годам лишения свободы отдельно. Однако, поскольку Попков уже осуждён на пожизненный срок, это наказание присоединили к предыдущим, не меняя общего приговора — пожизненное заключение.
Теперь адвокаты осуждённого обжаловали именно это последнее судебное решение. Полные мотивы жалобы пока не раскрываются.
