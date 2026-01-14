Адвокаты маньяка Попкова обжаловали последний приговор за убийство двух женщин

Речь идёт об убийстве двух молодых женщин в августе 2008 года в лесу под Ангарском. Во время этапирования в Иркутскую область Попков в деталях описал это преступление, указал место, куда его вывозили следователи. Его показания полностью совпали с материалами старого уголовного дела, которое ранее не было раскрыто.