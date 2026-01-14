Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело мужчины нашли в разрушенной квартире в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону спасатели обнаружили тело мужчины при разборе завалов в одной из квартир, пострадавших после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, речь идет о квартире в многоэтажном доме, где после удара БПЛА возник пожар.

«В одной из загоревшихся после атаки БПЛА квартир в ростовской многоэтажке спасатели при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину. Его личность устанавливается», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Атака произошла в ночь на 14 января. Военные отразили удары беспилотников в 10 городах и районах Ростовской области. Ранее Life.ru писал, что во время ночной атаки обломки сбитого беспилотника попали в квартиру на 14 этаже жилого дома в Ростове-на-Дону. В результате повреждены квартиры, для жителей организован пункт временного размещения. По официальным данным, ранения получили четыре человека, среди них — четырехлетний ребенок. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше