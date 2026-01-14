Тело мужчины нашли в разрушенной квартире в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА

«В одной из загоревшихся после атаки БПЛА квартир в ростовской многоэтажке спасатели при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину. Его личность устанавливается», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Атака произошла в ночь на 14 января. Военные отразили удары беспилотников в 10 городах и районах Ростовской области. Ранее Life.ru писал, что во время ночной атаки обломки сбитого беспилотника попали в квартиру на 14 этаже жилого дома в Ростове-на-Дону. В результате повреждены квартиры, для жителей организован пункт временного размещения. По официальным данным, ранения получили четыре человека, среди них — четырехлетний ребенок. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
