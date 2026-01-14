В Курганской области назвали основные причины ДТП в зимний период

Начальник ГАИ Курганской области Филипчук обратился к жителям с важной просьбой.
Начальник управления Госавтоинспекции Курганской области Юрий Филипчук обратился к жителям и гостям региона из ‑за сложной обстановки на дорогах. Зимние условия по-прежнему создают дополнительные риски для участников дорожного движения, а число аварий, в том числе с тяжелыми последствиями, остается высоким. Основными причинами ДТП Филипчук назвал умышленные нарушения ПДД, невнимательность водителей и пешеходов, спешку и рискованное поведение за рулем.
«Основными причинами происходящих дорожных трагедий являются не только умышленные нарушения Правил дорожного движения, но и элементарная невнимательность, порой излишняя, ничем необоснованная торопливость, лихачество. Вот как раз все это во взаимосвязи с неумением правильно оценивать дорожную ситуацию приводит к необратимым последствиям», — сообщается в паблике Госавтоинспекции региона во «ВКонтакте».
Особое внимание в обращении уделено тому, что многие участники движения недооценивают угрозу, полагая, что авария может произойти с кем угодно, но не с ними. Глава Госавтоинспекции призвал жителей области пересмотреть свое отношение к безопасности на дорогах. Он обратился как к водителям, так и к пешеходам и пассажирам, подчеркнув необходимость личной дисциплины, взаимного уважения и осторожности при участии в дорожном движении.
Ранее региональная Госавтоинспекция уже предупреждала о резком ухудшении погоды в Курганской области, в том числе о морозах до минус 35 градусов и метели, которые осложняют видимость и повышают риск аварий. Водителей и пешеходов призывали по возможности отказаться от поездок, особенно с детьми, соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и воздерживаться от дальних выездов за пределы населенных пунктов.