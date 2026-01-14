В Курганской области назвали основные причины ДТП в зимний период

Особое внимание в обращении уделено тому, что многие участники движения недооценивают угрозу, полагая, что авария может произойти с кем угодно, но не с ними. Глава Госавтоинспекции призвал жителей области пересмотреть свое отношение к безопасности на дорогах. Он обратился как к водителям, так и к пешеходам и пассажирам, подчеркнув необходимость личной дисциплины, взаимного уважения и осторожности при участии в дорожном движении.