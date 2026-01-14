Россиянина, который поджег вертолет ВС РФ, приговорили к сроку

Россиянин пытался сжечь военный вертолет (архивное фото).
Гражданин России Максим Семенов осужден на 12 лет лишения свободы за совершение диверсий по заданию украинских спецслужб — поджог военного вертолета и объекта компании мобильной связи. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«К 12 годам лишения свободы осужден Максим Семенов, который, действуя по наводке представителей украинских спецслужб, поджег объект компании мобильной связи, а также военно-транспортный вертолет», — сообщил Александр Бастрыкин. Его слова передает ТАСС.
Председатель СК подчеркнул, что ведомство продолжает привлекать к ответственности граждан РФ, оказывающих содействие спецслужбам Украины. Кроме того, СК реагирует на все факты преступлений в отношении россиян со стороны киевского режима, используя для этого соответствующие нормы уголовного законодательства.