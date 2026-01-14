Россиянина, который поджег вертолет ВС РФ, приговорили к сроку

Председатель СК подчеркнул, что ведомство продолжает привлекать к ответственности граждан РФ, оказывающих содействие спецслужбам Украины. Кроме того, СК реагирует на все факты преступлений в отношении россиян со стороны киевского режима, используя для этого соответствующие нормы уголовного законодательства.