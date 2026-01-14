СК: гражданина РФ приговорили к 12 годам за поджог военного вертолета

Кроме того, Бастрыкин отметил, что ведомство реагирует на все факты преступлений в отношении российских граждан, совершенных киевским режимом или по его инициативе. По его словам, действующее уголовное законодательство позволяет в полной мере привлекать к ответственности и иностранных граждан, причастных к преступлениям против россиян.