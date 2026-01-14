СК: гражданина РФ приговорили к 12 годам за поджог военного вертолета

Гражданин России приговорен к 12 годам лишения свободы за поджоги военного вертолета и объекта компании мобильной связи, совершенные по заданию украинских спецслужб. Об этом рассказал председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
«К 12 годам лишения свободы осужден Максим Семенов, который действовал по наводке представителей украинских спецслужб», — сказал он в интервью ТАСС.
Бастрыкин отметил, что СК России последовательно привлекает к ответственности граждан России, которые встают на путь пособничества украинским спецслужбам.
Кроме того, Бастрыкин отметил, что ведомство реагирует на все факты преступлений в отношении российских граждан, совершенных киевским режимом или по его инициативе. По его словам, действующее уголовное законодательство позволяет в полной мере привлекать к ответственности и иностранных граждан, причастных к преступлениям против россиян.
Ранее жителя Липецкой области приговорили к девяти годам лишения свободы за поджог части взлетно-посадочной полосы военного аэродрома. Его признали виновным в покушении на госизмену. Молодой человек пытался примкнуть к «Легиону Свобода России»*.
* Запрещенная в России террористическая организация.