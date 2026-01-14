Ребенок пострадал в ДТП с участием легковушки и электробуса в Бирюлеве

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и электробуса на улице Подольских Курсантов в районе Бирюлево пострадал ребенок. Инцидент произошел в среду, 14 января.
Семилетнего мальчика отвезли в больницу, передает агентство городских новостей «Москва».
Позже в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» прокомментировали произошедшее.
— Сегодня около 7:35 на улице Подольских Курсантов, в районе дома 20а, произошло ДТП с участием автомобиля и электробуса маршрута с891. По предварительной информации, водитель автомобиля не предоставил преимущество электробусу при съезде со второстепенной дороги. В электробусе пострадавших нет, причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, — рассказали в пресс-службе.
Ранее на 17-м километре дороги «Северный обход» в Новосибирской области водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу машине марки Volvo и врезался в него. В результате аварии пострадали водитель и девять пассажиров.
До этого на Индустриальной улице в подмосковном Ногинске водитель рейсового автобуса врезался в бетонный блок. В момент аварии в салоне находились 17 пассажиров, никто из них не пострадал.