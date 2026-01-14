Ребенок пострадал в ДТП с участием легковушки и электробуса в Бирюлеве

— Сегодня около 7:35 на улице Подольских Курсантов, в районе дома 20а, произошло ДТП с участием автомобиля и электробуса маршрута с891. По предварительной информации, водитель автомобиля не предоставил преимущество электробусу при съезде со второстепенной дороги. В электробусе пострадавших нет, причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, — рассказали в пресс-службе.