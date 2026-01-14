Обломки БПЛА упали у жилых домов в Невинномысске и привели к пожару, идёт эвакуация

По его данным, обломки БПЛА упали на окраине города, в результате чего произошло возгорание складского помещения, а также загорелись несколько припаркованных автомобилей. Пожарные расчёты оперативно прибыли на место, угрозы распространения огня нет. Решение об эвакуации было принято в целях безопасности, так как фрагменты беспилотника упали рядом с жилыми домами. Обломки подлежат обследованию и обезвреживанию профильными службами. При этом, по информации властей, угрозы для жителей не зафиксировано.
«Угрозы для людей нет», — заверил Владимир Владимиров.
Губернатор также сообщил, что находится на постоянной связи с главой Невинномысска Михаилом Миненковым. Все городские службы работают в штатном режиме, объекты инфраструктуры функционируют без нарушений.
А в Ростове-на-Дону обломки украинского беспилотника влетели в жилой дом, что привело к сильному пожару. Для жителей открыли пункт временного размещения. Организованы спальные места, горячие напитки и питание. В результате четыре мирных жителя, включая ребёнка, пострадали. Тело мужчины нашли в разрушенной квартире в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.