Обломки БПЛА упали у жилых домов в Невинномысске и привели к пожару, идёт эвакуация

В Невинномысске Ставропольского края эвакуировали жителей нескольких домов после падения обломков беспилотника. Людей временно разместили в пунктах временного размещения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

По его данным, обломки БПЛА упали на окраине города, в результате чего произошло возгорание складского помещения, а также загорелись несколько припаркованных автомобилей. Пожарные расчёты оперативно прибыли на место, угрозы распространения огня нет. Решение об эвакуации было принято в целях безопасности, так как фрагменты беспилотника упали рядом с жилыми домами. Обломки подлежат обследованию и обезвреживанию профильными службами. При этом, по информации властей, угрозы для жителей не зафиксировано.

«Угрозы для людей нет», — заверил Владимир Владимиров.

Губернатор также сообщил, что находится на постоянной связи с главой Невинномысска Михаилом Миненковым. Все городские службы работают в штатном режиме, объекты инфраструктуры функционируют без нарушений.

А в Ростове-на-Дону обломки украинского беспилотника влетели в жилой дом, что привело к сильному пожару. Для жителей открыли пункт временного размещения. Организованы спальные места, горячие напитки и питание. В результате четыре мирных жителя, включая ребёнка, пострадали. Тело мужчины нашли в разрушенной квартире в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

