Обломки БПЛА упали у жилых домов в Невинномысске и привели к пожару, идёт эвакуация

По его данным, обломки БПЛА упали на окраине города, в результате чего произошло возгорание складского помещения, а также загорелись несколько припаркованных автомобилей. Пожарные расчёты оперативно прибыли на место, угрозы распространения огня нет. Решение об эвакуации было принято в целях безопасности, так как фрагменты беспилотника упали рядом с жилыми домами. Обломки подлежат обследованию и обезвреживанию профильными службами. При этом, по информации властей, угрозы для жителей не зафиксировано.