ВС РФ начали применять новую тактику в зоне СВО

Вооруженные силы России внедрили новую тактику наступательных действий, известную как «воздушный конвой», для защиты пехоты от ударов с воздуха. Об этом сообщили источники в Минобороны РФ.

Российская армия использует дроны для прикрытия штурмовых групп.

Суть тактики заключается в совместной работе двух типов беспилотников, сопровождающих наступающую пехоту. БПЛА-разведчик обнаруживает угрозы, прежде всего ударные дроны противника, а дрон-перехватчик их уничтожает, пишут «Известия» со ссылкой источник в МО РФ. По его словам, этот метод уже подтвердил свою эффективность в боевых условиях и позволяет снизить потери среди личного состава.

В издании также отметили, приводя слова военного эксперта Юрия Лямина, что российская армия ищет эффективную защиту штурмовиков от дронов. Это связано с тем, что с обоих сторон используется большое количество дронов. Разведывательные БПЛА быстро обнаруживают штурмовиков, отправляющихся вперед, и по ним начинают наноситься удары, отметил эксперт.

