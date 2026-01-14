Ричмонд
В Башкирии подросток на «ВАЗ» пытался скрыться от ГАИ и застрял в сугробе

Накануне в Бурзянском районе сотрудники госавтоинспекции остановили «ВАЗ-2109». Водитель, при виде сотрудников полиции, резко затормозил, а потом и вовсе попытался уехать, но задним ходом.

Источник: ГАИ РБ / телеграм

Отсутствие водительского опыта привело к тому, что автомобиль застрял в сугробе. При проверке выяснилось, что за рулём находился подросток. На место оформления процессуальных документов была приглашена его мать.

При ней юного правонарушителя отстранили от управления. Автомобиль задержали и поместили на спецстоянку.

Материалы, собранные госавтоинспекторами, направили в подразделение по делам несовершеннолетних для установления обстоятельств, при которых парень получил доступ к транспортному средству, и привлечения родителей или законных представителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей, сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.

