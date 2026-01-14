В Башкирии подросток на «ВАЗ» пытался скрыться от ГАИ и застрял в сугробе

Материалы, собранные госавтоинспекторами, направили в подразделение по делам несовершеннолетних для установления обстоятельств, при которых парень получил доступ к транспортному средству, и привлечения родителей или законных представителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей, сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.