В Башкирии подросток на «ВАЗ» пытался скрыться от ГАИ и застрял в сугробе

Отсутствие водительского опыта привело к тому, что автомобиль застрял в сугробе. При проверке выяснилось, что за рулём находился подросток. На место оформления процессуальных документов была приглашена его мать.
При ней юного правонарушителя отстранили от управления. Автомобиль задержали и поместили на спецстоянку.
Материалы, собранные госавтоинспекторами, направили в подразделение по делам несовершеннолетних для установления обстоятельств, при которых парень получил доступ к транспортному средству, и привлечения родителей или законных представителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей, сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.
