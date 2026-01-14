В Киеве прогремели взрывы

«Взрывы в Киеве», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание «Главком».
