Подросток из Башкирии маскировался под девушку, чтобы выманить фото у ребенка

В Туймазах задержали 17-летнего парня. По данным Mash Batash, он выдавал себя в интернете за сверстницу, чтобы общаться с 11-летней девочкой из Санкт-Петербурга.
Мать подозреваемого рассказала, что сын представлялся Алиной. Он предлагал девочке сыграть в игру: обмениваться фотографиями обнаженного тела. Сам он отправлял поддельные снимки, а взамен получал настоящие фотографии ребенка.
Когда родители девочки узнали об этой переписке, они обратились в полицию. Парня задержали. По словам его матери, он якобы хотел продавать эти фото, но потом передумал. Сейчас молодой человек находится в следственном изоляторе. Его семья подала апелляцию, чтобы добиться его возвращения домой.
