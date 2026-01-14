Под Ростовом 16-летняя девушка пострадала при переходе железнодорожных путей

Переходить пути можно только в специально отведенных местах: по мостам, тоннелям, настилам и переездам. Перед этим необходимо убедиться в отсутствии поезда, снять наушники и убрать телефон. Категорически запрещено залезать на вагоны и опоры, где напряжение в проводах превышает 27 тысяч вольт.