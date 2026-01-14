Ричмонд
Под Ростовом 16-летняя девушка пострадала при переходе железнодорожных путей

В Ростовской области девушка попала под поезд на перегоне «Каменская-Глубокая». Ее госпитализировали.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом 16-летняя девушка попала в больницу, получив травму на железной дороге. Об этом накануне, 13 января, сообщили в Управлении на транспорте МВД по СКФО.

ЧП произошло на перегоне «Каменская-Глубокая». Подвижной состав пассажирского поезда травмировал несовершеннолетнюю. На место сразу выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

По предварительной информации, причина происшествия — нарушение правил безопасности. 16-летняя жительница хутора Красновка Ростовской области переходила пути по пешеходному настилу, не убедившись в отсутствии приближающегося состава.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Транспортная полиция напоминает: железная дорога — зона повышенной опасности. Остановить поезд сложно: за секунду он проезжает до 20 метров, а тормозной путь может составить около километра.

Переходить пути можно только в специально отведенных местах: по мостам, тоннелям, настилам и переездам. Перед этим необходимо убедиться в отсутствии поезда, снять наушники и убрать телефон. Категорически запрещено залезать на вагоны и опоры, где напряжение в проводах превышает 27 тысяч вольт.

Соблюдение этих простых правил сохранит вашу жизнь и здоровье.

