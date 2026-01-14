Власти Ростова-на-Дону помогут семье погибшего в атакованной ВСУ многоэтажке

Он отметил, что трагедия произошла в результате ночной воздушной атаки, в ходе которой была повреждена жилая многоэтажка. Спасатели обнаружили тело мужчины при разборе завалов в одной из квартир. Глава города подчеркнул, что муниципальные власти готовы оказать необходимую помощь семье погибшего.
«Ночная воздушная атака врага унесла человеческую жизнь. Личность погибшего в атакованной многоэтажке уточняется. После установления личности родным будет оказана помощь», — написал Скрябин в своем телеграм-канале.
Напомним, в ночь на среду военные отразили атаку БПЛА в 10 городах и районах Ростовской области, включая Ростов-на-Дону. В результате удара в городе были повреждены квартиры в многоквартирном доме, для жителей развернули пункт временного размещения. Также сообщается о четырёх пострадавших, среди которых четырёхлетний ребёнок. Состояние раненых врачи оценивают как средней степени тяжести. Один человек погиб.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.