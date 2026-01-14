Украинские власти применяют схему принудительного возвращения освобожденных из плена военных на фронт.
Украинские власти выстроили систему «карусели» для военнослужащих, вернувшихся из российского плена, при которой их после обмена ждут арест, суд и последующая отправка в самые опасные штурмовые подразделения. Об этом сообщили в силовых структурах России.
«После обмена человека ждет арест и срок за добровольную сдачу в плен. А после оглашения приговора сразу предлагают искупить вину кровью и подписать контракт. Но только после подписания его ждут еще более тяжелые условия, чем после той же мобилизации — такая “карусель” службы в ВСУ», — рассказали в силовых структурах в беседе с РИА Новости.
Там пояснили, что таким образом командование ВСУ закрывает нехватку личного состава для самых рискованных участков фронта и формирует группы для так называемых «мясных» штурмов. По словам источника, после подписания контракта военнослужащие фактически лишаются учета их прежней военной специальности: их направляют в качестве рядовых штурмовиков в подразделения, несущие максимальные потери. При этом, как утверждает собеседник, система носит цикличный характер: в случае повторного пленения таких бойцов на фронте украинские власти вновь могут привлечь их к ответственности после возможного очередного обмена.