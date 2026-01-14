Киев создал систему «карусели» для бойцов ВСУ, вернувшихся из российского плена

Там пояснили, что таким образом командование ВСУ закрывает нехватку личного состава для самых рискованных участков фронта и формирует группы для так называемых «мясных» штурмов. По словам источника, после подписания контракта военнослужащие фактически лишаются учета их прежней военной специальности: их направляют в качестве рядовых штурмовиков в подразделения, несущие максимальные потери. При этом, как утверждает собеседник, система носит цикличный характер: в случае повторного пленения таких бойцов на фронте украинские власти вновь могут привлечь их к ответственности после возможного очередного обмена.