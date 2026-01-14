В Омской области на новогодних выходных произошло три убийства

В пресс-службе судов Омской области поделилась печальными итогами праздничной 12-дневки. На новогодних выходных в Омской области произошло три убийства, все три в Исилькульском районе.
Первое — в самом Исилькуле, еще до боя курантов. 31 декабря 2025 года 49-летний пьяный местный житель ударил другого мужчину ножом в живот.
Второе преступление было совершено в Исилькуле 1 января. 59-летний пьяный мужчина нанес множество ударов в голову и тело другого. От побоев тот скончался.
Третий труп был обнаружен в одном из поселков Исилькульского района. Там за нож, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватился 60-летний местный житель. Он убил приятеля, который находился с ним в одном доме.
Все подозреваемые по решению суда на два месяца заключены в СИЗО.