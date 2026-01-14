Шесть новорождённых из роддома Новокузнецка находятся в реанимации

Шесть детей из роддома № 1 в Новокузнецке сейчас находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии детской клинической больницы имени Ю. С. Малаховского. Сообщили РИА Новости.
В медучреждении рассказали, что состояние малышей считается тяжёлым, но стабильным. Врачи уверяют, что вся необходимая помощь оказывается в полном объёме, условия для лечения отвечают всем требованиям — мест в реанимации достаточно.
Напомним, что ранее стало известно о нескольких случаях гибели новорождённых в новокузнецком роддоме во время новогодних праздников. В связи с этим Следственный комитет и прокуратура региона начали проверку.
Выяснилось, что за период новогодних праздников в роддоме скончались девять младенцев. После чего было возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. Главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталия Хераскова временно отстранили от должности.
Всего с 1 декабря по 11 января в учреждении принято 234 родов. 17 новорождённых находились в крайне тяжёлом состоянии, 16 из них были недоношенными.
В ответ на трагедию глава Кузбасса Илья Середюк объявил о проверке всех перинатальных центров и роддомов области. 14 января в Кемеровскую область прибыла комиссия для оценки работы службы родовспоможения.