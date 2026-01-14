Шесть новорождённых из роддома Новокузнецка находятся в реанимации

Выяснилось, что за период новогодних праздников в роддоме скончались девять младенцев. После чего было возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. Главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталия Хераскова временно отстранили от должности.