ПВО сбила семь украинских беспилотников над Ставропольем и Кубанью

«Четырнадцатого января текущего года в период с 7.00 до 9.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть БПЛА — над территорией Ставропольского края и один БПЛА — над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении.
