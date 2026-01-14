Ричмонд
ПВО сбила семь украинских беспилотников над Ставропольем и Кубанью

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией двух регионов России за два часа, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Четырнадцатого января текущего года в период с 7.00 до 9.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть БПЛА — над территорией Ставропольского края и один БПЛА — над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении.

