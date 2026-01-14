Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, беспилотниками какого типа ВСУ атаковали Ростов-на-Дону

Вооруженные силы Украины атаковали Ростов-на-Дону беспилотниками типа FP-1. Как пишет Shot, они запускались из Харьковской области.

Вооруженные силы Украины атаковали Ростов-на-Дону беспилотниками типа FP-1. Как пишет Shot, они запускались из Харьковской области.

Дроны длиной 3,5 метра могут пролетать до 1200 километров, уточняется в публикации.

Официального подтверждения информации от Минобороны РФ пока не поступало.

В результате атаки погиб один человек, его тело обнаружили при разборе завалов. Личность погибшего устанавливается.

В этот же день возгорание произошло в жилых домах и в промышленном здании после удара вражеских дронов по Ростову-на-Дону. Работники дежурно-спасательных служб приведены в полную готовность.

Всего за ночь 14 января силы ПВО сбили 48 украинских дронов над российскими регионами. Из них на Ростовскую область пришлось 25 БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше