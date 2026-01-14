Стало известно, беспилотниками какого типа ВСУ атаковали Ростов-на-Дону

Вооруженные силы Украины атаковали Ростов-на-Дону беспилотниками типа FP-1. Как пишет Shot, они запускались из Харьковской области.
Дроны длиной 3,5 метра могут пролетать до 1200 километров, уточняется в публикации.
Официального подтверждения информации от Минобороны РФ пока не поступало.
В результате атаки погиб один человек, его тело обнаружили при разборе завалов. Личность погибшего устанавливается.
В этот же день возгорание произошло в жилых домах и в промышленном здании после удара вражеских дронов по Ростову-на-Дону. Работники дежурно-спасательных служб приведены в полную готовность.
Всего за ночь 14 января силы ПВО сбили 48 украинских дронов над российскими регионами. Из них на Ростовскую область пришлось 25 БПЛА.