Выяснилось, что творилось в приюте Перми: полиция забрала животных и завела дело

В Перми возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными после сообщений о проблемах в одном из местных приютов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
Поводом стали обращения жителей в отдел полиции Кировского района. Граждане заявили о возможных фактах жестокого обращения с животными в организации, которая занималась их содержанием. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ.
Ранее местные СМИ со ссылкой на зоозащитников сообщали, что в приюте могли находиться истощенные животные, а также были обнаружены погибшие.
В полиции уточнили, что лиц, которые могут быть причастны к работе приюта, доставили в отдел для выяснения обстоятельств. Животных изъяли и передали в муниципальный приют. Кроме того, назначены экспертизы, которые должны установить, в каком состоянии находились питомцы и что именно произошло.
