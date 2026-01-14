Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что творилось в приюте Перми: полиция забрала животных и завела дело

В Перми возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными после сообщений о проблемах в одном из местных приютов.

В Перми возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными после сообщений о проблемах в одном из местных приютов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Поводом стали обращения жителей в отдел полиции Кировского района. Граждане заявили о возможных фактах жестокого обращения с животными в организации, которая занималась их содержанием. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ.

Ранее местные СМИ со ссылкой на зоозащитников сообщали, что в приюте могли находиться истощенные животные, а также были обнаружены погибшие.

В полиции уточнили, что лиц, которые могут быть причастны к работе приюта, доставили в отдел для выяснения обстоятельств. Животных изъяли и передали в муниципальный приют. Кроме того, назначены экспертизы, которые должны установить, в каком состоянии находились питомцы и что именно произошло.

Читайте также: Выяснилось, что в Евросоюзе заговорили о переговорах с Москвой.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше