Выяснилось, что творилось в приюте Перми: полиция забрала животных и завела дело

В полиции уточнили, что лиц, которые могут быть причастны к работе приюта, доставили в отдел для выяснения обстоятельств. Животных изъяли и передали в муниципальный приют. Кроме того, назначены экспертизы, которые должны установить, в каком состоянии находились питомцы и что именно произошло.