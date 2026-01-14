Ричмонд
Власти озвучили последствия атаки БПЛА на Ростовскую область 14 января

Губернатор Дона сообщил о погибшем и пострадавших после атаки дронов, повреждены жилье и предприятия.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области назвали последствия атаки беспилотников на донской регион в ночь на среду, 14 января. Подробно их перечислил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

— В результате воздушной атаки ранения получили четыре жителя Ростова и Мясниковского района, в том числе — четырехлетний ребенок. Все доставлены в ростовскую больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают тяжесть их состояния как среднее, — проинформировал глава региона. — В одной из загоревшихся после атаки БПЛА квартир в ростовской многоэтажке спасатели при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину. Его личность устанавливается.

Повреждения получила гражданская инфраструктура. Ночью загорелись здания промышленного предприятия и склада в западной промзоне Ростова. В многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне серьезные повреждения получили две квартиры, в других разбиты стекла. Для их жильцов развернут пункт временного размещения.

Кроме того, в садовом товариществе «Факел» и в хуторе Ленинаван Мясниковского района сгорели два частных дома, а у третьего повреждена кровля.

Также глава Ростова Александр Скрябин сообщил о работе горячей линии на базе администрации Советского района по номеру +7−863−222−07−23.

Ситуацию взяла на контроль прокуратура Ростовской области. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в наздорном ведомстве организована горячая линия по телефону+7−928−279−55−21.

