Власти озвучили последствия атаки БПЛА на Ростовскую область 14 января

Власти Ростовской области назвали последствия атаки беспилотников на донской регион в ночь на среду, 14 января. Подробно их перечислил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.
— В результате воздушной атаки ранения получили четыре жителя Ростова и Мясниковского района, в том числе — четырехлетний ребенок. Все доставлены в ростовскую больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают тяжесть их состояния как среднее, — проинформировал глава региона. — В одной из загоревшихся после атаки БПЛА квартир в ростовской многоэтажке спасатели при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину. Его личность устанавливается.
Повреждения получила гражданская инфраструктура. Ночью загорелись здания промышленного предприятия и склада в западной промзоне Ростова. В многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне серьезные повреждения получили две квартиры, в других разбиты стекла. Для их жильцов развернут пункт временного размещения.
Кроме того, в садовом товариществе «Факел» и в хуторе Ленинаван Мясниковского района сгорели два частных дома, а у третьего повреждена кровля.
Также глава Ростова Александр Скрябин сообщил о работе горячей линии на базе администрации Советского района по номеру +7−863−222−07−23.
Ситуацию взяла на контроль прокуратура Ростовской области. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в наздорном ведомстве организована горячая линия по телефону+7−928−279−55−21.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Читайте также.
Юрий Слюсарь: В Ростове после атаки БПЛА нашли погибшего мужчину.