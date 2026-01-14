Ричмонд
Наши спецы вскрыли место запуска и тип дронов ВСУ для смертельной атаки на Ростов-на-Дону

Вооружённые силы Украины атаковали Ростов-на-Дону беспилотниками самолётного типа FP-1. По сведениям SHOT, запуск дронов осуществлялся с территории Харьковской области.

Источник: Life.ru

Длина таких беспилотников составляет около 3,5 метра, а дальность полета может достигать 1 200 километров. В течение ночи в воздушном пространстве над Ростовом-на-Дону было зафиксировано не менее 12 украинских дронов.

В результате атаки погиб один человек. Его тело было обнаружено в квартире, где после удара беспилотника произошёл пожар. Ещё четыре человека получили ранения и были госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.