Работника завода, назвавшего Трампа «защитником педофилов», отстранили от работы

Сабула заявил изданию, что нанесенное президенту оскорбление он произнес осознанно и считал необходимым публично выразить свое отношение к позиции Трампа и его окружения. Директор по связям с общественностью администрации президента Стивен Ченг в комментарии WP заявил, что на распространенной в СМИ видеозаписи запечатлена подлинная сцена общения президента с рабочим на заводе Ford. По его словам, реакция Трампа на выкрик с оскорблением была ожидаемой для подобной ситуации. Ченг отметил, что ответ президента на выпад рабочего был, по его формулировке, «адекватным и недвусмысленным».