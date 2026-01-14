Работника завода, назвавшего Трампа «защитником педофилов», отстранили от работы

Рабочего наказали за оскорбление Трампа.
Рабочего завода Ford в Детройте (штат Мичиган, США), 40-летнего Ти Джея Сабулу, который выкрикнул оскорбление в адрес президента США Дональда Трампа во время его визита на предприятие, отстранили от работы на время внутреннего расследования. Об этом сообщает газета Washington Post. Ранее в сети распространилось видео, где рабочий назвал Трампа «защитником педофилов».
«Я не жалею о том, что сделал, но теперь переживаю за свою работу и понимаю, что стал мишенью для политической мести за то, что опозорил Трампа перед его друзьями», — рассказал Ти Джей Сабулу Washington Post. Рабочий уточнил, что его выкрик был напрямую связан с участием Трампа в деле финансиста Джеффри Эпштейна.
По словам Сабулы, руководство завода приняло решение временно отстранить его от исполнения обязанностей после того, как инцидент получил широкий резонанс в американских медиа. Он работал на конвейере и состоял в местном отделении объединенного профсоюза автомобильных рабочих.
Сабула заявил изданию, что нанесенное президенту оскорбление он произнес осознанно и считал необходимым публично выразить свое отношение к позиции Трампа и его окружения. Директор по связям с общественностью администрации президента Стивен Ченг в комментарии WP заявил, что на распространенной в СМИ видеозаписи запечатлена подлинная сцена общения президента с рабочим на заводе Ford. По его словам, реакция Трампа на выкрик с оскорблением была ожидаемой для подобной ситуации. Ченг отметил, что ответ президента на выпад рабочего был, по его формулировке, «адекватным и недвусмысленным».
Ранее портал TMZ опубликовал видео, на котором во время осмотра Трампом завода Ford в Детройте один из рабочих выкрикивает в его сторону фразу «защитник педофилов». На записи видно, как президент демонстрирует обидчику средний палец и произносит фразу, которую издание охарактеризовало как аналог «пошел к черту». TMZ связал этот эпизод с делом скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, в материалах которого ранее фигурировало имя Дональда Трампа.