Арестован парень, изнасиловавший 15-летнюю школьницу в Екатеринбурге

Как писало агентство, ЧП произошло в ночь на 11 января после того, как девочка сбежала из дома. Она могла поругаться с мамой и напиться. На улице она встретилась с первым подозреваемым, который привел ее к себе. Затем в квартиру пришли два его друга. Вместе они надругались над школьницей, считает СК.