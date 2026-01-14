Арестован парень, изнасиловавший 15-летнюю школьницу в Екатеринбурге

Меру пресечения избрал суд в Ленинском районе города.
Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Эдуарда Ш., обвиняемого в изнасиловании 15-летней школьницы. Процесс по избранию меры пресечения прошел в закрытом формате, передает корреспондент URA.RU.
«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 марта», — огласила решение судья. Защита может обжаловать это решение. Эдуарду 23 года. Он заявил, что не причастен к преступлению.
Как писало агентство, ЧП произошло в ночь на 11 января после того, как девочка сбежала из дома. Она могла поругаться с мамой и напиться. На улице она встретилась с первым подозреваемым, который привел ее к себе. Затем в квартиру пришли два его друга. Вместе они надругались над школьницей, считает СК.