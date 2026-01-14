Свердловчанку будут судить за хищение выплаты у отца погибшего бойца СВО

Обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, с банковского счета, в особо крупном размере) предъявлено 39-летней жительнице города, ранее судимой и безработной, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По данным следствия, с октября 2024 по февраль 2025 года тагильчанка ухаживала на платной основе за 54-летним знакомым с инвалидностью — у него имеется заболевание опорно-двигательного аппарата. Из-за этого он не мог полностью себя обслуживать и выходить из квартиры для совершения покупок. Для оплаты продуктов житель доверил женщине свою банковскую карту.
Выяснив, что на счету потерпевшего находится крупная сумма, она сделала несколько переводов на свою карту. Средства, поступившие инвалиду от государства в связи с гибелью сына в зоне СВО, также были использованы обвиняемой для приобретения мебели, бытовой техники и ювелирных изделий. Часть из них была изъята в ходе расследования. Обвиняемая не признала вины в совершении преступления.