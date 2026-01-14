Свердловчанку будут судить за хищение выплаты у отца погибшего бойца СВО

Выяснив, что на счету потерпевшего находится крупная сумма, она сделала несколько переводов на свою карту. Средства, поступившие инвалиду от государства в связи с гибелью сына в зоне СВО, также были использованы обвиняемой для приобретения мебели, бытовой техники и ювелирных изделий. Часть из них была изъята в ходе расследования. Обвиняемая не признала вины в совершении преступления.