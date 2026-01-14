ФСБ задержала планировавшего диверсию 22-летнего жителя Башкирии

В Башкирии задержан 22-летний местный житель, который планировал совершить диверсию на объектах энергетики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ региона.
Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Диверсия». Ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.
Мужчину задержали во время подготовки к поджогу трансформаторной подстанции. При обыске у него дома были найдены инструменты и средства для совершения преступления.
По данным следствия, задержанный общался в Telegram с неизвестным. Тот предложил ему совершить поджог за денежное вознаграждение в размере 23 тысяч рублей.
Ранее ФСБ также задержала 17-летнего жителя Мариуполя. Его подозревают в государственной измене. Как утверждает ведомство, подросток связался с представителями украинской военной разведки. Общение происходило через интернет-мессенджер.
Несовершеннолетний собирал по заданию украинской разведки данные о местах дислокации российских воинских частей в Мариуполе. Эта информация могла быть использована против российской армии.