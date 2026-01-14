Почти 40 пожарных привлекли к тушению горящего детсада в Дагестане

Как следует из официального сообщения ведомства, сигнал о возгорании в населённом пункте Карата поступил через систему «112». По прибытии пожарные установили, что огнём повреждены кровля и два помещения дошкольного учреждения.
«Пожар ликвидирован на площади 485 квадратных метров. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.
Для ликвидации чрезвычайной ситуации было задействовано 39 человек и 13 единиц техники. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве на территории Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева произошёл масштабный пожар. Пламя начало распространяться из учебно-производственного корпуса примерно в 21:30.
