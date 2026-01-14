Ричмонд
Знакомый сообщил о последнем разговоре с пропавшим на Кипре экс-главой «Уралкалия»

Бывший глава компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер, ранее объявленный пропавшим на Кипре, в последний раз общался с близкими вечером 8 января. Об этом сообщил его знакомый Алексей Дозорцев.

Источник: Life.ru

«Владислав не выходит на связь с вечера 8 января», — заявил Дозорцев РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что к поискам Баумгертнера подключились полиция и другие службы Кипра. Информацию о его пропаже официально распространили правоохранительные органы страны.

Местные СМИ писали, что масштабная поисковая операция была развёрнута в районе деревни Писсури, откуда был зафиксирован последний сигнал телефона бизнесмена. В поисках задействовали дроны и вертолёты, однако вечером операцию временно приостановили из-за сильных дождей. В полиции Лимассола позже сообщили, что поиски были возобновлены. Также там подтвердили, что местонахождение Владислава Баумгертнера остаётся неизвестным с 7 января.

