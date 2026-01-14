Знакомый сообщил о последнем разговоре с пропавшим на Кипре экс-главой «Уралкалия»

Местные СМИ писали, что масштабная поисковая операция была развёрнута в районе деревни Писсури, откуда был зафиксирован последний сигнал телефона бизнесмена. В поисках задействовали дроны и вертолёты, однако вечером операцию временно приостановили из-за сильных дождей. В полиции Лимассола позже сообщили, что поиски были возобновлены. Также там подтвердили, что местонахождение Владислава Баумгертнера остаётся неизвестным с 7 января.