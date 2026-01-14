Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил уголовное дело после избиения школьника в Каменске-Уральском

Следственный комитет возбудил уголовное дело после избиения пятиклассника на Урале.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет возбудил уголовное дело после избиения школьника в Каменске-Уральском. Напомним, толпа подростков накинулась на пятиклассника и записала все на видео. Как ранее рассказывали «КП-Екатеринбург» местные жители, драка произошла возле школы № 20.

С пятиклассника сняли верхнюю одежду, пинали, бросали снег в лицо. Судя по видео, расправа произошла из-за того, что школьник оскорбил маму одного из нападавших.

— По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), — сообщили в ведомстве.

Расследование дела взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин.