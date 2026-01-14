СК возбудил уголовное дело после избиения школьника в Каменске-Уральском

Следственный комитет возбудил уголовное дело после избиения школьника в Каменске-Уральском. Напомним, толпа подростков накинулась на пятиклассника и записала все на видео. Как ранее рассказывали «КП-Екатеринбург» местные жители, драка произошла возле школы № 20.