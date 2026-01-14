На Чукотке оленевод из ревности застрелил соперника

Полицейские раскрыли убийство в оленеводческой бригаде в Билибинском районе, расположенной примерно в 150 километрах от села Анюйск.
В ОМВД России «Билибинский» поступило сообщение о смерти 46-летнего мужчины. Прибывшие на место сотрудники полиции при осмотре тела установили, что смерть носит криминальный характер: на теле погибшего были обнаружены огнестрельные ранения.
В ходе опроса свидетелей было установлено, что к убийству причастен ранее судимый 30-летний оленевод. По данным правоохранительных органов, преступление было совершено на почве ревности к 35-летней сожительнице подозреваемого.
Как установили полицейские, во время совместного распития спиртных напитков в палатке между мужчинами произошёл конфликт из-за непристойного поведения погибшего. После ссоры подозреваемый вышел на улицу, взял охотничий карабин неустановленной марки и произвёл не менее трёх прицельных выстрелов в потерпевшего. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
Оружие и боеприпасы изъяты и помещены в комнату хранения. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.
