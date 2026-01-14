На Чукотке оленевод из ревности застрелил соперника

Ранее сообщалось о другом преступлении, совершённом из ревности: в Объединённых Арабских Эмиратах мужчина убил свою бывшую возлюбленную после расставания. По данным следствия, он специально прибыл в Дубай, выследил женщину и нанёс ей множественные ножевые ранения. После совершения преступления подозреваемый покинул страну и был задержан в России.